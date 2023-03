Ein weiteres Thema, das in der Erstausgabe behandelt wurde, war der Umweltschutz. In einem der Texte heißt es schon damals: "Luft, Wasser und Erde haben ein Grad an Verschmutzung erreicht, der zu einer ernsthaften Existenzgefährdung der Menschheit führt." Die ersten Abgasgrenzwerte wurden in Deutschland im Jahr 1970 für das hochgiftige Kohlenmonoxid (CO) eingeführt. Das heute als Klimakiller bekannte Kohlenstoffdioxid hatte die Politik damals noch nicht auf der Agenda. So dauerte es noch bis 1985, bis die Abgas-Sonderuntersuchung (ASU) verpflichtend wurde.

Und erst seit dem Jahr 2010 ist die zwischenzeitlich in Abgasuntersuchung (AU) umbenannte Kontrolle der Fahrzeugemissionen fester Bestandteil der TÜV-Prüfung. "Aktuell setzen wir uns bei der Politik dafür ein, dass ein Verfahren für die Messung von Stickoxiden bei Dieselfahrzeugen festgelegt wird", sagt Bühler. Darüber hinaus benötigen die Sachverständigen Zugang zu umweltrelevanten Fahrzeugdaten, um Schäden und Manipulationen an der Abgasanlage besser erkennen zu können. Seit dem Jahr 1998 erscheint der TÜV-Report in Kooperation mit der Redaktion der Zeitschrift „AutoBild".