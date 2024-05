Dem Vernehmen nach soll es zu einer synergetischen Verschmelzung der beiden Unternehmen kommen. TSG Austria widmet sich seit vielen Jahren dem Vertrieb und Service von Zapfsäulen, Ladeinfrastruktur und Tankanlagen. Alfred Zach konnte in den vergangenen fünf Jahren mit einem tatkräftigen Team zahlreiche Waschanlagen-Projekte in Österreich umsetzen, TSG Car Wash mit Kärcher Waschanlagentechnologie und drei Jahrzehnten persönlicher Branchenkompetenz konnte zuletzt bei immer mehr Waschanlagenkunden punkten. „AUTOSERVICE“ hat darüber regelmäßig exklusiv berichtet. Details über die Neustrukturierung bei TSG Austria und TSG Car Wash Austria zur weiteren Optimierung von Vertrieb und Service im Dienste von Kundinnen und Kunden lesen Sie in der nächsten „AUTOSERVICE“-Ausgabe im Juni.