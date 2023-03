Der Jury gehörten rund 20 Experten aus Automobilindustrie und -handel an, die am PMU 400 vor allem das Hightech-Verfahren der sogenannten Kondensationspartikelzählung schätzen. Mit dem PMU 400 konnte sich Mahle gegen 13 Mitbewerbsprodukte in der Kategorie „Reinigung und Hygiene“ durchsetzen.



Das PMU 400 zielt auf die Wiedereinführung der Partikelmessung am Endrohr im Rahmen der TÜV-Hauptuntersuchung ab 2023 ab. Durch den Einsatz der Kondensationspartikelzählung ist das PMU 400 auch für künftige Gesetzesänderungen hinsichtlich verschärfter Messtoleranzen und verschiedener Motortypen gerüstet. Denn im Gegensatz zu anderen Messtechnologien am Markt lassen sich die einzelnen Nanopartikel im Abgasstrom – speziell bei Ottomotoren – selbst bei niedrigen Konzentrationen präzise messen.