Patrick Schlatters Einstieg bei Autopark erfolgte im Oktober 2016 als Nutzfahrzeug-Verkäufer am Stammsitz in Innsbruck. Patrick Schlatter zählt zu den ersten Absolventen der Ausbildung zum „Zertifizierten Automobilverkäufer“ an der FH Kufstein und arbeitet seit rund zwei Jahren am Autopark-Standort Vomp.



Die dortige Niederlassung besteht seit 1987, angeboten werden die Marken Ford und Suzuki. 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in Vomp beschäftigt.