Im 100 m2 großen Shop findet man das bekannt große AutoTeile-Direkt/MotorölDirekt-Angebot an Schmierstoffen und ein gut sortiertes Kfz-Teileprogramm. Ein 190 m2 großes Lager sorgt für rasche Verfügbarkeit in der wirtschaftlich stark entwickelten Region im Süden von Wien. Darüber hinaus erfolgt die Belieferung aus dem Zentrallager in Wiener Neustadt. „Der neue Standort in Brunn am Gebirge zeigt auch unsere strategische Ausrichtung mit dem weiteren Ausbau unseres Netzes mit engagierten Franchisepartnern. Sie kommen in den Genuss von Top-Produkten zu sehr guten Konditionen, dem hervorragenden täglichen Lieferservice und profitieren vom gemeinsamen Auftritt,“ betont AutoTeile-Direkt/MotorölDirekt-Geschäftsführer Franz Schmied.