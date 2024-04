Das Generationenmanagement bei Banner erstreckt sich über verschiedene Ebenen und umfasst Aktivitäten in den Bereichen Arbeitsbedingungen, Gesundheitsbewusstsein und Qualifizierung. Diese Maßnahmen werden regelmäßig in Befragungen, Workshops und Meetings abgestimmt und zielen darauf ab, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Die Handlungsfelder reichen vielfältigst von der Evaluierung und Optimierung der Industriearbeitsplätze über die Förderung der physischen und psychischen Gesundheit bis hin zur Qualifikation von Fachkräften. Dies geschieht zum Beispiel in Kooperation mit der Wirtschaftskammer über die Duale Akademie. Ergänzend ermöglicht Banner seinen Führungskräften eine Schichtleiterausbildung sowie die gruppenübergreifende Qualifizierung der Meister und Abteilungsleiter über die firmeneigene Banner Akademie. „Wir betrachten es als Verpflichtung, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern“, sagt Thomas Bawart, der gemeinsam mit Personalchefin Claudia Gerstl das BGF Gütesiegel entgegengenommen hat. „Es macht uns besonders stolz, dass unser Engagement bereits zum zweiten Mal mit dem Gütesiegel ‚Betriebliche Gesundheitsförderung‘ für die Jahre 2024 bis 2026 ausgezeichnet wurde.