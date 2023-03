Als Top-Arbeitgeber setzt die BMW Group weiterhin stark ihr Engagement für die Ausbildung junger Menschen fort und investiert damit unter anderem auch in den Wirtschaftsstandort Österreich. „Diese jungen Menschen haben die Zukunft der Automobilindustrie in den Händen. Als attraktiver Arbeitgeber in der Region möchten wir eine praxisnahe Ausbildung bieten und Begeisterung für unsere Fahrzeuge schaffen. Emotionale Erlebnisse und Freude an der Ausbildung, das ist unser Antrieb“, so Christian Morawa, CEO BMW Austria, bei der Übergabe.