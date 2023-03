Die BMW Group gestaltet die Mobilität von morgen: elektrisch, digital und zirkulär. Mit dieser konsequenten Ausrichtung bietet sie zukunftsorientierte und spannende Beschäftigung. In relevanten Arbeitgeber-Rankings wurde der Autohersteller im Jahr 2021 dafür erneut mit einer Spitzenpositionen belohnt und befindet sich auf Augenhöhe der internationalen Technologieführer. Junge Talente schätzen insbesondere, dass sie bei der BMW Group einen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten und persönlich wachsen können.​ "Wir freuen wir uns ganz besonders, dass wir uns in Zeiten der Transformation sowohl national als auch international als attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber positionieren können. Das zahlt sich auch im Wettbewerb um talentierte Nachwuchskräfte aus.“, sagt Ilka Horstmeier, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Personal- und Sozialwesen, Arbeitsdirektorin.

In der diesjährigen "World’s Most Attractive Employer"-Studie von Universum, zu der rund 221.000 Studierende aus den zehn bedeutendsten Wirtschaftsnationen befragt wurden, schneidet die BMW Group bei allen Zielgruppen als bester Automotive-Arbeitgeber weltweit ab. In der Kategorie "Engineering" belegt die BMW Group mit dem dritten Rang – direkt nach Google und Microsoft – einen der Spitzenplätze. Unter den IT-Studierenden sichert sich die die BMW-Gruppe als einziges Industrieunternehmen unter den Tech-Größen und als einziges Automotive Unternehmen in den Top zehn einem souveränen neunten Platz. Und auch im Ranking der Business Studierenden liegt die BMW Group mit Platz 13 deutlich vor allen anderen Automobilherstellern. Die BMW Group ist auch in weiteren relevanten Studierenden und Professionals Studien in Deutschland wie dem Trendence Absolventen Barometer oder der Universum Studierenden beziehungsweise Professionals Studie in der Kategorie "IT" beständig unter den besten zehn Platzierungen. In den Bereichen Ingenieurwesen und Business rangiert das Unternehmen souverän unter den Top-5-Arbeitgebern.

Besonders erfreulich ist, dass die BMW Group auch im Rahmen des Trendence Professional Barometers von jungen Professionals aus Deutschland zum attraktivsten Arbeitgeber gekürt wurde – und das in diesem Jahr zum zehnten Mal in Folge. Das Trendence Institut ist ein unabhängiges Beratungs- und Marktforschungsunternehmen, das jährlich mehr als 25.000 berufserfahrene Akademikerinnen und Akademiker befragt. Auch unter den Fachkräften ist die BMW Group als Arbeitgeber sehr beliebt. Im Trendence Fachkräfte Barometer 2021, zu dem knapp 50.000 Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer in Deutschland befragt wurden, belegt das Unternehmen Rang zwei und hat sich damit zum Vorjahr weiter verbessert. In der Umfrage unter abschlussnahen Schülerinnen und Schülern zu ihrer Einschätzung der Attraktivität von Arbeitgebern hat die BMW Group erneut Platz vier eingenommen und ist damit eine feste Größe im Trendence Schüler Barometer.

Damit nehmen die Talente am Markt das wahr, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BMW Group auch in eigenen Mitarbeiterumfragen wider-spiegeln: Hier gaben dieses Jahr 91 Prozent von ihnen an, stolz darauf zu sein, bei der BMW Group zu arbeiten. Covid-19, aber auch die wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen in den Jahren 2020 und 2021 haben bei jungen Talenten zu einer Neubewertung ihres Arbeitslebens geführt. So beobachten die Studien bei den Nachwuchskräften eine Hinwendung zu mehr Stabilität und Sicherheit – und damit auch zu Unternehmen, die wie die BMW Group ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits mehrfach erfolgreich durch Zeiten des Wandels gesteuert haben.

Die BMW Group bietet ein Bündel an Perspektiven: Dazu gehören vor allem Produkte, die nicht nur virtuell entwickelt, sondern auch tatsächlich umgesetzt werden und auf der Straße sichtbar werden. Das begeistert vor allem IT-Talente, deren Innovationen maßgeblich für die Mobilität von Morgen sind. "Nachwuchstalente wie auch Berufserfahrene aus den Bereichen IT, Naturwissenschaften oder Ingenieurwesen finden bei der BMW Group hochattraktive Einstiegsmöglichkeiten. Neue Kolleginnen und Kollegen bekommen bei uns schnell Einblick in Themen, Schnittstellen und Produkte und werden so Teil der kreativen und dynamischen Mannschaft bei der BMW Group weltweit. Wir bieten beste Voraussetzungen dafür, dass unsere Teams mit allen individuellen Kompetenzen und voller Leidenschaft die besten Lösungen zu einer nachhaltigen Mobilität der Zukunft gestalten", sagt Nicole Kurek, Bereichsleiterin für Talent- und Transformationsmanagement.

Dazu sucht die BMW Group auch Expertinnen und Experten in Zukunftsfeldern wie Batterieforschung, Automatisiertes Fahren, Künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung, IT Security, aber auch IT-Spezialisten für Datenbanken und Cloudsysteme sowie App Entwicklerinnen und Entwickler für Infotainment und Entertainment. Interessierte Talente können sich auf den BMW Group Careers Social Media Kanälen überzeugen, was das Arbeiten bei der BMW Group ausmacht und auf den BMW Group Karriereseiten über offene Stellen für Direkteinstieg sowie Praktikum informieren und direkt bewerben.