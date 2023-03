Galina Herzig ist bereits seit März 2016 Mitglied der Geschäftsleitung von Carglass Deutschland und übernimmt die neue Funktion zusätzlich zu ihrer Rolle als Director Sales & Marketing bei Carglass in unserem Nachbarland. Ihr beruflicher Werdegang begann 1995 bei Procter & Gamble in Österreich, bevor sie im Unternehmen internationale Positionen in Großbritannien und der DACH-Region innehatte. 2016 wechselte sie zu Carglass Deutschland, wo sie auch weiterhin an Geschäftsführer Jean-Pierre Filippini berichtet. Die Österreicherin mit ukrainischen Wurzeln lebt derzeit mit ihrem Mann in der Nähe von Frankfurt am Main. Elisabeth Gensthaler, seit 2016 Geschäftsführerin und zuvor Finance Director bei Carglass Österreich, verlässt das Unternehmen mit 30. April.