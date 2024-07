„Es freut mich, dass auch heuer wieder so viele Freunde und Geschäftspartner unserer Einladung gefolgt sind und damit ihr soziales Engagement unter Beweis stellen. In diesem Jahr gehen die Erlöse unseres Turniers über den ‚Licht ins Dunkel‘-Soforthilfefonds an zwei Familien in Salzburg und Graz, die aufgrund sehr schwerer Schicksalsschläge besonders auf Unterstützung angewiesen sind“, so Mag. Heinz Steinbacher, Hauptbevollmächtigter der Garanta Versicherungs-AG Österreich.

Durch die Charity-Golfturniere konnten in den letzten Jahren, einer Pressemitteilung zufolge, insgesamt über 170.000 Euro aufgebracht und an soziale Einrichtungen übergeben werden.