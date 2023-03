Wie funktioniert das Filterprinzip des Fahrzeug? Der Fahrtwind treibt die Umgebungsluft durch den Filter, während das Auto in Bewegung ist. Auf einer Strecke von 32.000 Kilometern fängt es auf diese Weise zwei Kilogramm Klimagas ein. Das mag zunächst wenig erscheinen, doch hochgerechnet auf den derzeitigen Fahrzeugbestand in der Welt, der bei einer Milliarde liegt, wären das schon zwei Millionen Tonnen. Anders ausgedrückt: Vier ZEMs könnten so viel CO2 aus der Atmosphäre holen wie ein Baum.