Mit dem Ziel, die Serienproduktion von Lithium-Ionen-Batterien klimafreundlicher und wirtschaftlicher zu machen, wurde am 22. Oktober 2021 das öffentlich geförderte Forschungsprojekt "IDEEL" (Implementation of Laser Drying Processes for Economical & Ecological Lithium Ion Battery Production) ins Leben gerufen.

Das Projekt ist auf eine Laufzeit von drei Jahren ausgelegt. Es wird in den Aufbau einer exemplarischen Lasertrocknungsanlage münden, die eine serienfertigungsnahe Trocknung der Elektrodenbeschichtung in Hochleistungsbatterien demonstriert. Die geplante Anlage wird weniger Produktionsfläche beanspruchen und zudem schneller und energieeffizienter agieren als herkömmliche Trocknungstechnologien.

Innerhalb des IDEEL-Vorhabens verfolgen die Projektpartner mehrere Teilziele. Entwickelt wird für den Lasereinsatz eine optimierte Elektrodenpaste als Beschichtungswerkstoff (PEM RWTH, MEET WWU). Ebenfalls entstehen soll ein hocheffizientes Lasersystem mit großflächigem, homogenem Spot (Laserline) sowie eine hochintegrative, auf kontaktloser Temperaturmessung basierende Prozessüberwachung (Optris, Laserline, Fraunhofer ILT). Darauf aufbauend soll der laserbasierte Trocknungsprozess innerhalb eines Demonstrators (Coatema) auf industrietypische Vorschubgeschwindigkeiten hochskaliert werden. Abschließend erfolgt eine Validierung des physikalischen Modells vom neuen Trocknungsprozess. Das Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Förderinitiative Batterie 2020 unterstützt.