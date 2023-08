Der Export legte im Juli 2023 deutlich zu. Mit 242.200 Pkw wurden 26 Prozent mehr Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert als im Vorjahresmonat. Im bisherigen Jahresverlauf wurden damit 1,9 Millionen Pkw exportiert, ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Die Auftragseingänge aus dem Inland gingen bei den deutschen Herstellern im vergangenen Monat weiter zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen heuer im Juli 5 Prozent weniger Bestellungen ein. Im ersten Halbjahr gingen die Inlandsbestellungen um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Die Auftragseingänge aus dem Ausland lagen im Juli um 6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Im bisherigen Jahresverlauf gingen die Bestellungen aus dem Ausland um 5 Prozent zurück.



Insgesamt, also Aufträge aus dem In- und Ausland zusammengenommen, wurden in den ersten sieben Monaten 8 Prozent weniger Aufträge registriert als im selben Zeitraum in 2022.