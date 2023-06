Ford hat im Beisein vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, William Clay Ford Jr. und hochrangigen Vertretern der lokalen Politik das Ford Cologne Electric Vehicle Center eröffnet. In dem Kölner Werk wird der Automobilhersteller künftig seine neueste Generation von Elektrofahrzeugen für den europäischen Markt produzieren. Dafür hat der Automobilhersteller sein Werk in Köln-Niehl mit einem Investitionsvolumen von zwei Milliarden US-Dollar umgebaut.

"Das Electric Vehicle Center steht für einen Neuanfang und ist die größte Investition in der Unternehmensgeschichte des Kölner Ford-Werks. Das sind gute Nachrichten für den Standort Köln, für die Autoproduktion in Deutschland, für die E-Mobilität und den Aufbruch", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich der Eröffnung.

Das 125 Hektar große Gelände ist auf Effizienz ausgelegt. Moderne Werkzeuge und ein hoher Automatisierungsgrad zeichnen die neu errichtete Fertigungsstraße und die Batteriemontage aus. Das Werk ermöglicht die Produktion von mehr als 250.000 Elektrofahrzeugen pro Jahr.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

"Dieses Werk wird eines der effizientesten und umweltfreundlichsten in der gesamten Automobilindustrie sein. Ich freue mich darauf, weiter an einer emissionsfreien Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder zu arbeiten", sagte William Clay Ford Jr., Executive Chair Ford Motor Company und Urenkel des Firmengründers Henry Ford, bei der Eröffnung in Köln.