Die elektrische Einschulung an Rennfahrzeug EDGE 13 teilte sich in einen Theorie- sowie einen Praxisteil. Ziel war es, Mitgliedern aus allen Modulen ein Grundwissen mitzugeben, um ein besseres Verständnis für die Gefahren und Probleme rund ums Auto zu bekommen. In der Theorie wurde sehr stark auf das Regelverständnis und die Vermittlung der potenziellen Gefahren des 600V-Akkus geachtet. Zudem wurde das Konzept unserer Sicherheitsvorkehrungen gezeigt und erklärt, wieso diese verbaut und sinnvoll sind. Im praktischen Teil sollten die Mitglieder lernen, was sich an welcher Stelle im Wagen befindet und wie eine Störung gesucht und behoben werden kann. Zu diesem Zweck wurden im Vorhinein Fehler in das Auto eingebaut, um diese dann unter Anleitung und mit Teamwork zu finden und zu lösen. Dabei wurde immer wieder das Wissen aus dem Theorie-Teil abgefragt, um das Verständnis für die Komponenten besser zu verinnerlichen.