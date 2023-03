Am Ende des Jahrzehnts könnte in Europa die Produktionskapazitäten von E-Auto-Batterien auf bis zu 1,5 TWh ansteigen. Mit knapp 400 GWh wäre der größte Anteil an neuen Produktionsstätten in Deutschland zu gelegen, so das deutsche Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI). Die in Europa produzierenden Hersteller von Batteriezellen könnten bereits im Laufe des Jahres 2022 Produktionskapazitäten von bis zu 124 GWh erreichen. Voraussichtlich kann bis 2025 mit einer Vervierfachung auf über 500 GWh gerechnet werden und bis 2030 sogar auf bis zu 1,5 TWh mit einer Verzehnfachung.