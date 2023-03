Die Studie skizziert zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, mit denen sich große Autohandelsgruppen auf die Anforderungen einstellen – einen eher offensiven und einen eher defensiven Ansatz. Unabhängig davon bleibt Flexibilität ein wichtiges Stichwort beim Remarketing – im Hinblick auf die Frage, welchen Teil der Wertschöpfungskette ein Player abdecken kann und will sowie in welchem Umfang die Leistung im Haus erbracht oder ausgelagert wird. "Dekra ist seit Jahrzehnten Partner des Kfz-Gewerbes. Mit dieser Studie in Kooperation mit MSR Consulting wollen wir die Unternehmen dabei unterstützen, sich optimal für die Zukunft aufzustellen“, so Guido Kutschera. "Viele unserer Dienstleistungen helfen Autohäusern und Autohandelsgruppen schon heute, ihr Gebrauchtwagengeschäft auf die aktuellen Anforderungen auszurichten“, so Michael Tziatzios, Leiter Gebrauchtwagenmanagement bei der Dekra Automobil GmbH. „Mit Blick auf eine Reihe von Ergebnissen der Studie arbeiten wir außerdem bereits an Konzepten für neue Dienstleistungen und führen erste Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern."