Christian Winkler, 47, wird ab sofort für die Garanta Akademie verantwortlich zeichnen. Winkler ist seit zehn Jahren im Unternehmen tätig und verfügt über Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Aktuell verfolgt der begeisterte Trailrunner ein FH-Studium mit dem Schwerpunkt Automotive. „Erträge aus der Vermittlung von Versicherungen werden für das Autohaus immer wichtiger. Ob es nun der Autohausinhaber selbst oder einer seiner Angestellten ist: mit einer fundierten Ausbildung im Kfz-Versicherungsbereich wird es leichter gelingen, den reinen Autokunden zu einem Vollkunden des Autohauses zu machen. Darüber hinaus haben wir auch zahlreiche Ausbildungsangebote, die auf die IDD-Weiterbildungserfordernisse abgestimmt sind“, so Winkler.



Begonnen hat die Garanta Akademie mit einzelnen Schulungen in der Salzburger Generaldirektion. Schon bald ging man aufgrund der Nachfrage aus den Regionen dazu über, Seminare auch in den Bundesländern anzubieten. Viele dieser Veranstaltungen wurden in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer abgehalten, wie etwa die Versicherungsschulungen bei den Meisterkursen an WIFIs oder an den Berufsschulen.



Speziell für Garanta-Autohauspartner wurde eine Internet-Plattform entwickelt, die es ermöglicht, die Ausbildungsinhalte auch online zu erlernen. „Mit einem kostenlosen Zugangscode kann sich der Benutzer auf der Garanta Homepage einloggen und die einzelnen Module Versicherungswesen allgemein, Kfz-Haftpflichtversicherung, Kfz- Kaskoversicherung, Insassenunfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Kfz-Zulassung, Schadenmeldung bequem am Computer im Autohaus oder von zuhause durcharbeiten. Anschließend gibt es die Möglichkeit, online eine Prüfung mit Zertifizierung durchzuführen“, erläutert Winkler. Die Seminare der Garanta Akademie sind zu Selbstkosten kalkuliert und zu geringen Kursgebühren zu besuchen.