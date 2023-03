Mithilfe von modernsten Modellierungs- und Simulationsmethoden will das Virtual Vehicle die Fahrzeug- und Mobilitätsentwicklung zeitlich beschleunigen und wirtschaftlicher machen. Umweltfreundlich, sicher und erschwinglich soll das Fahrzeug und die Mobilität der Zukunft sein, der Klimawandel, Urbanisierung, und autonomes Fahren stellen hohe Anforderungen an die Automobil- und Schienenfahrzeugindustrie, den Personen- und Schienenverkehr. Dazu ist Spitzentechnologie und hohe Entwicklungsarbeit notwendig. Letztere macht das COMET-Kompetenzzentrum Virtual Vehicle mit dem Einsatz von rechnergestützten Simulationen und Modellierungen effizienter.



Von Beginn an war das Erfolgsrezept eine Zusammenführung von unterschiedlichen Welten wie Maschinenbau, Telematik, Akustik oder Embedded Systems zur Betrachtung des Gesamtfahrzeugs. Im Bereich der Verknüpfung verschiedener Simulationen hin zu einer umfassenden Systemsimulation hat sich das "Virtual Vehicle" in den vergangenen Jahren internationalen Ruf erarbeitet. Im Juni 2002 wurde in Graz der Grundstein dazu gelegt - ein kleines Kompetenzzentrum, verteilt auf mehrere Institute der Technischen Universität Graz (TU Graz), startete mit einem Schwerpunkt, der damals noch als exotisch galt: Virtuelle Fahrzeugentwicklung. "Die Anfänge waren durchaus turbulent, und nur wenige Experten wussten, woran wir hier in Graz eigentlich arbeiten", erinnerte sich Geschäftsführer Jost Bernasch am Mittwoch im Pressegespräch in Graz.