Die Schaumstoffsparte Neveon des oberösterreichischen Kunststoffkonzerns Greiner mit Sitz in Kremsmünster hat ihr Automotive-Geschäft Perfoam an die französische Trèves Gruppe verkauft. "Die Transaktion wird nach der kartellrechtlichen Freigabe voraussichtlich noch vor Jahresende abgeschlossen sein", gab das Unternehmen bekannt. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Perfoam ist auf Innenverkleidungen und Dämmteile für den Antriebsstrang von Automobilen spezialisiert. Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Umsatz von rund 100 Millionen Euro erwirtschaftet. Mit dem Verkauf zieht sich Neveon aus dem Fertigprodukt-Automobilgeschäft zurück und konzentriert sich von der Entwicklung bis zum Endprodukt auf das Schaumstoffkerngeschäft in den Bereichen "Living & Care" mit Matratzen, Polstermöbeln und Health-Care-Anwendungen, "Mobility" (Aviation & Railway) sowie Spezialschaumstoffanwendungen wie Kesselisolierungen oder technische Schäume und Verbundschaumstoffe.



Mit der "weltweiten Präsenz" von Trèves werden Mitarbeiter, Produkte und Technologien von Perfoam in ein "Netz von Akustikspezialisten integriert, das in über 18 Ländern auf vier Kontinenten vertreten ist", hieß es in der Aussendung weiter. Der Verkauf betrifft in Österreich die Standorte in Linz (113 Mitarbeiter) und Enns (153 Mitarbeiter). Alle 583 Beschäftigten im In- und Ausland werden laut Greiner vom neuen Eigentümer übernommen. Der Verkauf sei "Teil einer strategischen Strukturanpassung bei der Schaumstoffsparte Neveon, die in Zukunft einen noch stärkeren Fokus auf hochwertige Schaumstoffe für Matratzen, Möbel und Spezialanwendungen vorsieht", so Greiner-CEO Axel Kühner.

(APA/red.)