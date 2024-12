KTM ist vertraglich bis 2026 an die MotoGP gebunden, ein vorzeitiger Ausstieg würde Pönalen nach sich ziehen. In den "Salzburger Nachrichten" hatte KTM-Motorsportchef Pit Beirer noch vor zwei Wochen erklärt, "wir bleiben in allen Serien, in denen wir sind. Das, was wir machen, machen wir mit 100 Prozent." Der Fokus läge aber auf der Kernmarke, also den Werksteams. Auch von einem Effizienzprogramm war beim Rennstall Red Bull KTM die Rede. Bei Dorna soll es laut "Motorsport Total" aber erste Zweifel geben, ob das orange Team auch 2025 im Starterfeld steht.

Allerdings gilt das sportliche Engagement von KTM – speziell in der Motorrad-Rennserie oder der Rallye Dakar – als unabdingbar für die öffentliche Wahrnehmung und beste Werbung für die eigenen Modellreihen. Eine drastische Reduzierung oder gar Einstellung käme einem enormen Imageschaden gleich. Schließlich ist eine Fortführung und Sanierung des Unternehmens geplant.