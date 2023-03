Herausfordernde Zeiten sind somit offenbar die ideale Finanzierungsform für Leasing. „Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sehen viele Unternehmen Leasing als ideale Finanzierung für dringend notwendige Investitionen“, erklärt Dr. Michael Steiner, Präsident des Verbandes Österreichischer Leasing-Gesellschaften (VÖL), das starke Ergebnis. Beim Kfz-Leasing wurde mit einem Volumen von 6,2 Milliarden Euro und +8,3 % im Neugeschäft nach 2019 das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte eingefahren. Mit 215.000 Stück Kfz-Leasingverträgen konnte 5,1 % Zuwachs gegenüber 2020 verzeichnet werden. Die durchschnittliche Vertragssumme stieg folglich um 3,1 % bzw. 869 Euro auf 28.906 Euro. Die Kfz-Leasingquote lag stabil bei 54,1 %. Das heißt, auch 2021 wurde mehr als jedes zweite Fahrzeug in Österreich geleast.