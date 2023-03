Auch wenn die Gebrauchtwagenpreise im Dezember und Januar mit jeweils -0,17 Prozent leicht rückläufig waren, liegt der aktuelle Durchschnittspreis mit 28.418 Euro immer noch 3.000 Euro über dem Januar-Durchschnittspreis, wie der AutoScout24-Gebrauchtwagenpreis-Index (AGPI) zeigt. Mit Jahresbeginn ist auch die Nachfrage in allen Kategorien und Altersklassen wieder stark um bis zu 50 Prozent gestiegen.

„Diese Entwicklung ist auch saisonal bedingt. Dennoch sehen wir erste Anzeichen für eine Normalisierung am Gebrauchtwagenmarkt. Das heißt, das Angebot wird voraussichtlich dieses Jahr wieder steigen und die Preisentwicklung wird moderater ausfallen“, so Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 in Österreich.