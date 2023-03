Der Mahle Aufsichtsrat hat zwei Positionen in der Konzern-Geschäftsführung neu besetzt. Arnd Franz wird CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung. Der 57-jährige Diplom-Kaufmann ist seit 2019 CEO der LKQ Europe GmbH, Zug (Schweiz) und kehrt nun zurück zu Mahle, wo er zuvor 18 Jahre tätig war. Franz tritt seinen Posten an der Konzernspitze am 1. November 2022 an. Michael Frick (56), langjähriges Mitglied der Konzern-Geschäftsführung Finanzen (CFO), verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und legt sein Amt zum 1. November 2022 nieder. Sein Nachfolger wird Markus Kapaun. Der 48-jährige Diplom-Kaufmann ist seit knapp 20 Jahren im Konzern tätig, zuletzt als Vice President Finance & Accounting Europe.