Wir sind bei leichten Nutzfahrzeugen in Europa klarer Marktführer und der aktuell einzige Hersteller, der in allen Segmenten bei jeder Marke eine vollelektrische Version im Angebot hat. Und das jeweils bei den vier beliebten Marken Citroën, Fiat, Opel und Peugeot.



Zusätzlich bieten wir mit dem Opel Vivaro-e Hydrogen ein Nutzfahrzeug mit Wasserstoff/Brennstoffzellenantrieb an. In Deutschland ist er bereits erhältlich, in Österreich möchten wir das Fahrzeug auch bald anbieten. Wir möchten im Nutzfahrzeugbereich künftig noch stärker werden. Dabei hilft es uns, dass wir mit Jahresende insgesamt acht Nutzfahrzeugfabriken in Europa haben. Das bringt uns einen strategischen Vorteil im Markt und unterstützt uns in den kommenden Jahren dabei, uns noch stärker zu positionieren.



In Österreich konnten wir im ersten Halbjahr einen Marktanteil von 22 Prozent erreichen. Das heißt, fast jedes vierte Nutzfahrzeug kam aus dem Stellantis Konzern.