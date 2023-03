Continental hat einen Reifen mit signifikant verbessertem Rollwiderstand für Fahrzeuge mit Elektro- und Verbrenner-Antrieb der Stellantis-Marken Peugeot, DS und Opel entwickelt. Zudem hat er die oberste EU-Reifenlabel-Klasse A im Bereich Nasshaftung erhalten. Werksseitig werden alle Elektro-SUVs Peugeot e-2008, Opel MOKKA-E sowie der vollelektrische DS 3 Crossback E-TENSE in der Dimension 17 Zoll mit diesem Reifen ausgerüstet. Hinzu kommen alle Verbrenner-Varianten dieser Modelle.



Basierend auf einem Continental EcoContact 6 (215/60 R17), liegt der Reifen rund 17 Prozent über den Anforderungen des EU-Reifenlabelwerts A für Energieeffizienz und ist damit besonders rollwiderstandsarm. Zudem hat er die oberste EU-Reifenlabel-Klasse A im Bereich Nasshaftung erhalten.



Diese Entwicklungsleistung der Reifeningenieure und Materialexperten von Continental ist deswegen bemerkenswert, weil die Reduktion des Rollwiderstands und eine besonders hoher Bremsperformance in einem physikalischen Zielkonflikt zueinander stehen. Denn während beim Fahren der Energieverlust so gering wie möglich gehalten werden soll, um den Rollwiderstand zu minimieren, ist es beim Bremsen genau umgekehrt: Der Reifen muss möglichst viel Energie umwandeln, um den Bremsweg möglichst kurz zu halten. Die Verbesserungen konnten durch einen neuen Seitenwandaufbau sowie eine spezielle Gummimischung für den Laufstreifen erzielt werden.