Die Make Power Smart-App digitalisiert die Informationen und die gebräuchlichsten Werkzeuge, die zur Analyse und Einrichtung eines Riemenantriebs verwendet werden. Verantwortliche für Maschinen und Anlagen, Vertriebsprofis oder Anwendungsberater finden so die wichtigsten Werkzeuge in einer App gebündelt auf ihrem mobilen Endgerät. So wird es ihnen ermöglicht, die Riemen-​Anwendungen direkt vor Ort selbst zu prüfen und zu verbessern.



"Make Power Smart" besteht aus verschiedenen Modulen mit besonderen Funktionen: Das Sammeln von Informationen vor Ort, die Identifizierung und Auswahl des besten Riemens entsprechend den Anforderungen, die Messung der Antriebsgeometrie wie Achsabstand, Scheibendurchmesser und Umschlingungswinkel, die Überprüfung der Antriebsausrichtung, die Berechnung von Antriebssystemen sowie das Prüfen und Einstellen der richtigen Spannung, die durch das eingebaute Mikrofon des Smartphones analysiert wird. So können die Kundinnen und Kunden von Continental im Handumdrehen selbstständig Einstellungen vornehmen, statt ein externes Team für die Fehlerbehebung beauftragen zu müssen.