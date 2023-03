Die Akku-Lösungen des Grazer Unternehmens AccuPower sind weltweit begehrt, zu den Kunden zählen unter anderem Konzerne der Automobilindustrie wie Porsche, VW, Mercedes und Opel ebenso wie die AVL oder der Feuerwehrgerätehersteller Rosenbauer. Ab sofort hat AccuPower einen neuen Eigentümer: Gekauft wurde das Unternehmen vom erst 28 Jahre jungen Steirer Moritz Minarik.



Für Minarik, der erfolgreich bereits Unternehmen in der Medizintechnik sowie in der naturkosmetischen Medizin führt, ist die AccuPower bereits die dritte Firma, die zum „Universum“ seiner Moons-Gruppe mit Sitz in Graz zählt. „Mit den Akku-Lösungen, kombiniert mit der intelligenten Ladetechnologie, die von AccuPower seit knapp 25 Jahren in Graz entwickelt werden, bewegen wir uns im boomenden Zukunftsmarkt der mobilen Energie. Mit einer eigenen Produktionslinie am Firmenstandort in Graz wollen wir unsere Position am Weltmarkt zukünftig weiter stärken und in der Steiermark Arbeitsplätze sichern“, beschreibt Minarik seine Pläne. Zusätzlich tritt Bettina Haberler, MA, Minariks langjährige Geschäftspartnerin und Marketingexpertin ins Unternehmen ein.



Gegründet wurde AccuPower 1998 vom Grazer Unternehmer Issam Al-Abassy, der dem neuen Eigentümer Moritz Minarik bis Mitte 2023 als Geschäftsführer und anschließend beratend zur Seite stehen wird. Zum Unternehmen mit rund 15 Mitarbeitern zählen die international bekannten Marken Accupower, Accumotion, Acculoop sowie Accumanager. Zum Einsatz kommen die in Graz entwickelten Akku-Sonderlösungen und Spezial-Ladegeräte unter anderem in der Automobilindustrie, der Industrie-Robotik und Automatisierungstechnik ebenso wie bei Messeinrichtungen, in der Medizintechnik sowie bei Brandbekämpfungsanlagen oder auch bei Militäranwendungen für den Zivilschutz. Das Unternehmen ist aufgrund seiner qualitäts- und umweltbewussten Arbeit in der Entwicklung der Akkus mit den internationalen Qualitäts- und Umweltmanagement-Zertifikaten ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 ausgezeichnet. Ebenso von Minarik übernommen wurde das Schwestern-Unternehmen AccuShop – ein Onlineshop, in dem Akkus, Batterien und Ladegeräte verkauft werden.