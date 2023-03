Peter Bachmaier trat 1997 als Distriktleiter Österreich in das Unternehmen ein und stieg vier Jahre später zum Vertriebsleiter auf. 2003 wurde er zum Direktor Österreich ernannt, 2011 schließlich zum Direktor Vertrieb Importeure, Banken und Versicherungen Österreich. Herbert Michael Strasser ist seit 30 Jahren in der Automobilbranche tätig. Er arbeitete zunächst im Fahrzeugbau, ab 1996 dann im Vertrieb. Der neue Country Sales Manager von CarGarantie verfügt über 18 Jahre Erfahrung im Kfz-Importgeschäft. Den größten Teil dieser Zeit war er als Gebrauchtwagen-Verantwortlicher bei Volvo Cars Österreich tätig, wo er in Zusammenarbeit mit CarGarantie erfolgreich die Gebrauchtwagenmarke „Volvo Selekt“ implementierte. Zuletzt war Strasser bei Stellantis als RAC & Used Car Manager Österreich für diverse Marken des Konzerns tätig, bevor er im März 2022 seine neue Position bei CarGarantie antrat, wo er besonderen Wert auf Beständigkeit, nachhaltige Geschäftsstrategien und umfassende Kundenbetreuung legt.