Der Entwurf für das Forschungsgebäude wird Ende Oktober verabschiedet. Schon jetzt ist klar, dass die umweltfreundliche Architektur Kreativräume enthält, die zu Kooperation und Innovation einladen. Bis November 2024 soll das gesamte Zentrum bezugsfertig sein.



Hyundai bleibt damit einer nachhaltigen Zukunft verpflichtet, die den Menschen und seine Gemeinschaften in den Mittelpunkt stellt. Dazu passt die Ankündigung des Konzerns bei der IAA Mobility 2021, bis 2045 komplett CO2-neutral zu operieren – fünf Jahre früher, als es das Pariser Klimaschutzabkommen vorsieht.



Einen bedeutenden Beitrag dazu leistet die Ausweitung des Angebots an emissionsfreien Fahrzeugen, die ebenfalls am neuen Standort in Rüsselsheim mit entwickelt werden. Über das Konstruieren von Autos hinaus untersucht Hyundai Infrastruktur- und Netzlösungen, um die Gesellschaft zu mobilisieren und zu stärken. Hyundai ist Mitglied der RE100-Inititative, in der sich mehr als 370 Firmen weltweit zur Nutzung von 100 Prozent erneuerbarer Energie verpflichtet haben.