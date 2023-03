Er folgte in dieser Funktion auf Jochen Jakopitsch, der seit 2018 die Verkaufsleitung innehatte. Der gebürtige Wiener hat in Wien und England studiert, verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilbranche und war unter anderem in leitender Position bei Jaguar Land Rover Austria und der Ford-Import-Organisation in der Slowakei beschäftigt. Zuvor arbeitete er bei General Motors Austria und der Raiffeisen Zentralbank.