Grégory Hardouin ist Absolvent der Technischen Hochschule ISAE-ENSMA und startete seine berufliche Laufbahn 2011 im Stellantis-Werk im russischen Kaluga. In Folge bekleidete er unterschiedliche Technik- sowie Sales- und Marketing-Funktionen in Frankreich. Zuletzt war er im Peugeot-Vertrieb in Deutschland tätig.

DS Automobiles ist seit 2015 in Österreich präsent und verfügt aktuell über neun Standorte, davon drei Neuwagenhandelsstandorte in Wien, Wels und Graz.