Auch auf die Größe kommt es – jedenfalls beim Auto – an. Zwar ist der Kleinwagen für 28 Prozent der Befragten das Gefährt, das bei einem jetzigen Autokauf am attraktivsten wäre, insgesamt führen aber große Modelle die Wunschliste an. Je rund ein Viertel der Befragten tendiert zu einem SUV (24 Prozent) oder einem Kombi (23 Prozent). 13 Prozent wären mit einem Van am glücklichsten. Die Größe des gewünschten Autos hat auch mit dem Geschlecht zu tun. Frauen wären überdurchschnittlich oft mit einem Kleinwagen zufrieden (38 Prozent), Männer mit einem Kombi (31 Prozent).Nicht besonders weit oben auf der Wunschliste steht die mittlere Größenklasse. Limousinen wären gerade einmal für 5 Prozent der Österreicher das Traumauto, Coupés gar nur für 3 Prozent. Und auch das lange moderne Cabrio wäre nur für 2 Prozent das Gefährt der Wahl.