„Wir sind nicht die Last Generation, sondern die Working Generation, die alles finanziert“, so der Verwaltungsjurist in seiner kurzen Rede. Er fordert mehr direkte Demokratie und die Beachtung von Umfragen und Petitionen, die sich alle gegen den Radweg in der Krottenbachstraße ausgesprochen hätten.



Aus Medienberichten geht hervor, dass es während der Blockade zwischen den Radweg-Gegnern und Radfahrenden zu hitzigeren Diskussionen kam. Laut Veranstalter wurde die Blockade aber nach einer Viertelstunde friedlich beendet.