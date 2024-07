Die steirische Remus Holding – Zulieferer von Abgasanlagen für die Automobil- und Motorradindustrie – gab kürzlich die Übernahme der italienischen GLM Gruppe mit Sitz in Pescara bekannt. Wie einer Presseaussendung zu entnehmen ist, fand das Signing Ende Juni statt. Durch die Akquisition möchte Remus seine Marktposition weiter stärken, die vertikale Integration verbessern und operative Effizienz steigern, heißt es.

Die GLM Gruppe bedient als Tier-2-Zulieferer Kunden in der Automobil- und Motorradindustrie und ist Arbeitgeber für über 675 Personen in vier Produktionsstätten in Italien, Serbien und Mexiko. Im Jahr 2023 soll GLM einen Umsatz von 90 Millionen Euro erzielt haben, für 2024 ist ein Umsatz von 100 Millionen Euro geplant.