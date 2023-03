Im zweiten Teil der engeren Zusammenarbeit haben sich die drei Allianzpartner darauf geeinigt, ihre aktuellen Strategien in den Bereichen Elektrifizierung und emissionsarme Technologien zu verbessern. Zu diesem Zweck werden sie in die jeweiligen Projekte der Partner investieren, so dass sich für jedes der drei Unternehmen zusätzliches Potenzial für Wertschöpfung ergibt.

Die Initiativen sollen die strategischen Fahrpläne der Partner, einschließlich Nissan Ambition 2030 und Renaulution, ergänzen. Jedes Unternehmen soll Gemeinsamkeiten und Investitionsmöglichkeiten nutzen, um seine jeweiligen Ziele für nachhaltiges Wachstum und Dekarbonisierung zu erreichen.

Zu den möglichen Bereichen der Zusammenarbeit gehören:

Nissan beabsichtigt, bis zu 15 Prozent an Ampere, dem europäischen EV- und Software-Unternehmen der Renault Group, zu übernehmen und damit strategischer Investor zu werden. Durch die geplante Investition eröffnet Nissan neue Geschäftsmöglichkeiten für die Marke in Europa.

Mitsubishi Motors zieht ebenfalls eine Investition in Ampere in Betracht.

Nissan und Mitsubishi Motors erwägen Kunden des Horse-Projekts der Renault Group zu werden. Die Initiative zielt darauf ab, den Umfang und die Marktabdeckung bei emissionsarmen Verbrennungsmotoren (ICE) und Hybridantrieben zu erhöhen.

Das gesamte Maßnahmenpaket soll die laufenden Technologiekooperationen in den Bereichen All Solid-State Battery (ASSB), Software-Defined Vehicle (SDV), Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) sowie autonomes Fahren ergänzen.