BRP-Rotax blickt nicht nur auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück, jetzt darf sich das Unternehmen über den zehnmillionsten gefertigten Motor freuen. Gemeinsam mit allen Mitarbeitern und Ehrengästen des kanadischen Mutterkonzerns BRP wurde am Unternehmenssitz in Gunskirchen/OÖ gefeiert.

Bei dieser Jubiläumsproduktion handelt es sich aber nicht um irgendeinen Motor, sondern um eine außergewöhnliche Entwicklung für Schneemobile der Marken Ski-Doo und Lynx, den Rotax Motor 900 ACE Turbo 150. Der 150 PS starke 900 ACE Turbo wurde auf das Fahrzeug abgestimmt, punktet mit Zuverlässigkeit, verbessertem Kraftstoffverbrauch und Fahrdynamik. Dieser Motor kommt unter anderem in den BRP Schneemobilen Ski-Doo Expedition SE und Lynx Commander zum Einsatz.

José Boisjoli, President und CEO von BRP, dankte in seiner Ansprache dem Rotax Team und gratulierte zum Erfolg. Für BRP kamen zur Feier auch Thomas Uhr, Senior Vice-President Product Engineering and Manufacturing Operations Powersports, Anne Le Breton, Senior Vice-President Human Resources, Eric Lebel, Vice-President Human Resources und Minh Thanh Tran, Vice-President Corporate Strategy & Development and Global Transformation nach Oberösterreich.