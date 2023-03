Der Preis wird in den drei Kategorien Mobility Solutions, Industrial Technology und Connected Living vergeben. „Im Technikbereich gelten Österreichs HTL als die innovativsten Ideenschmieden für junge Talente. Der Bosch-Gruppe in Österreich ist es deshalb seit bereits 15 Jahren ein zentrales Anliegen, den österreichischen HTL-Abschlussklassen mit der Teilnahmemöglichkeit beim Technik fürs Leben-Preis eine aufmerksamkeitsstarke und professionelle Bühne für ihre Projekte zu bieten“, betont Helmut Weinwurm, Vorsitzender des Vorstands der Robert Bosch AG und Repräsentant der Bosch-Gruppe in Österreich.

In allen drei Kategorien steht der Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer im Vordergrund: „Neben dem ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen der Lösungen stehen Anwendbarkeit und Umsetzungstauglichkeit der Projekte im Vordergrund der Jury-Bewertung, aber auch die wichtigen Themen Digitalisierung und Vernetzung sowie die bereichsübergreifende Vernetzung verschiedener Fachdisziplinen“, ergänzt Angelika Kiessling, Leiterin Unternehmenskommunikation Bosch Österreich, die den Wettbewerb initiiert und verantwortet.