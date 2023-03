Im Bereich E-Mobilität bietet ZF Aftermarket Schulungen für alle Stufen der Hochvoltkompetenz an. So können beispielsweise Betreiber oder Werkstattleiter von freien Betrieben die Weiterbildung „Als Manager fit für die E-Mobilität“ buchen. Dieses Training gibt einen Überblick zu den Betreiberpflichten, die in Bezug auf E-Autos zu beachten sind, vermittelt Tipps zu allen notwendigen Mitarbeiter-Qualifikationen und ermöglicht den Teilnehmern zugleich, die Hochvolt-Schulung der Stufe 1 zu absolvieren. Neu im ZF [pro]Tech-Programm ist zudem eine Weiterbildung zum Thema „Bremse und Sicherheitssysteme in der E-Mobilität“.



Neben dem Wissen rund um die E-Mobilität werden auch umfassende Elektronikkenntnisse immer wichtiger. Aus diesem Grund hat ZF Aftermarket das neue Grundlagentraining „Kfz-Elektroexperte/in“ entwickelt. Vermittelt werden Kenntnisse zur Regelungstechnik, Datenkommunikation sowie Sensorik und Aktorik und deren Prüfung. Aber auch in den klassischen Bereichen findet sich Neues. So können sich Fachkräfte zum Beispiel in den Bereichen Fahrwerk, Lenkung und Antriebsstrang weiterbilden.



Für die Buchung der Schulungen gibt es ein übersichtliches und einfach zu bedienendes Onlineportal. Trainings im Format S finden online statt, sind kostenlos und dauern ein bis zwei Stunden. M- oder L-Trainings finden online oder als Präsenzveranstaltung statt und sind für vier bis acht Stunden veranschlagt. Die XL-Schulungen dauern zwei Tage sind exklusiv für Partner des Werkstattkonzepts [pro]Tech reserviert.