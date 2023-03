Diess betonte in seiner Keynote, dass die Volkswagen AG eine klare Batteriestrategie hat und in der Umsetzung gut unterwegs sei: „In wenigen Wochen werden wir den Spatenstich der Batteriefabrik in Salzgitter setzen. Darüber hinaus haben wir gerade den Bau unserer dritten Giga-Fabrik in Valencia entschieden. Wir bauen unser Ladenetz auf der ganzen Welt aus, allein in Europa sind 18.000 HPC Ladepunkte geplant. "Als besondere Werttreiber hob Diess die Bereiche Batterie und Software hervor: „Auto-Software ist der letzte Bereich, in dem Deutschland und die EU führend werden können. Dafür brauchen wir größere Innovationsbereitschaft in Deutschland und Österreich, die USA und China machen vor, wie es geht.“