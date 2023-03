Im VW-Werk im sächsischen Niedersachsen werden in den kommenden Jahren Beschäftigte aus dem Motorenwerk umfassend für die neuen Aufgaben in der Zellfertigung geschult. Die Zellfertigung in Salzgitter soll vornehmlich mit eigenen Beschäftigten aus der Motorenfertigung besetzt werden. Die Ausbildung wird entsprechend ausgerichtet, heißt es seitens des Automobilkonzerns. So wird ab diesem Jahr erstmals eine Ausbildung zum Chemielaboranten sowie duale Studiengänge mit Fachrichtung Chemie angeboten. Geplant ist, dass in der Gigafabrik in Salzgitter künftig rund 2.500 Menschen beschäftigt werden.

"Salzgitter ist ein Paradebeispiel für die Transformation des Automobilstandorts Deutschland", sagt Thomas Schmall, CEO Volkswagen Group Components und Mitglied des Konzernvorstandes für das Ressort Technik. "Mit der Neuausrichtung als konzernweites Batteriezentrum und Standort der ersten Gigafabrik des Konzerns schaffen wir in Salzgitter nicht nur eine ganz neue Industrie, sondern auch Tausende von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Wir wollen die Transformation gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewältigen. In den kommenden Jahren machen wir Salzgitter deshalb zum weltgrößten Trainingscamp für die Batterietechnologie."