Noidolt verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in führenden Positionen in der Autobranche, darunter bei Renault Österreich und seit 2015 bei Denzel, wo er zunächst Standortleiter in Klagenfurt war und zuletzt den Traditionsbetrieb in Wien-Gumpendorf führte. Die Wolfgang Denzel AG hatte die Zitta Gruppe 2017 übernommen.