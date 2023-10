"Die Nachfrage nach dem Irus Mix schlägt alle Erwartungen. Wir wollen aber jedenfalls sichergehen, dass die technische Betreuung unserer Kunden bei der Markteinführung auf Anhieb klappt", betont Steinbock, der sich von der großen Nachfrage überwältigt zeigt: "Fünfzig Interessenten stellen uns in Österreich vor eine positive Herausforderung. Jetzt müssen wir Prioritäten setzen. Das haben wir so in unseren kühnsten Träumen nicht erwartet."



Die Auftragsliste werde systematisch abgearbeitet, sodass jeder Axalta Kunde, der sich für die Irus Mix Anlage entschieden hat, wie gewohnt individuell beraten und bei der Inbetriebnahme mit Rat und Tat begleitet werde. Bis Jahresende sollen in Österreich noch mindestens fünf Axalta Irus Mix in Betrieb gehen, die weiteren Installationen folgen je nach Manpower und Lieferfähigkeit in den ersten Monaten 2024.