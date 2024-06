Mit dem 2023 gegründeten neuen Unternehmen und dem noch in diesem Sommer in Betrieb gehenden Lackierbetrieb im Bezirk Mattersburg hat sich Andreas Bauer einen langjährigen Wunsch erfüllt. Der 39-Jährige hatte das Handwerk des Kfz-Mechanikers und schließlich auch des Karosserie-Spenglers und Lackierers von der Pieke auf gelernt und arbeitet bereits seit 24 Jahren in der Kfz-Branche im nördlichen Burgenland. „Da ich sehr viel Spaß und Leidenschaft an meiner Arbeit habe, fasste ich den Entschluss, meinen eigenen Kfz-Betrieb zu eröffnen“, berichtet der Geschäftsführer.