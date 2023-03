Verbesserungen gibt es auch beim Digital Cockpit und im Head-up-Display, das nun unter anderem den aktuellen Ladestand der Batterie anzeigt. Zudem bietet die Rückfahrkamera einen erhöhten Kontrast, dadurch ist die Umgebung noch besser erkennbar. Per Taste am Multifunktionslenkrad kann der Fahrer einfach und schnell zwischen dem AdaptivenAbstandsassistenten (ACC) und dem Travel Assist hin und her wechseln. Außerdem wurde der Funktionsumfang zahlreicher Online-Dienste von Škoda Connect erweitert, die sich jetzt noch intuitiver nutzen lassen.



Bislang hat Škoda mehr als 70.000 Fahrzeuge seiner Enyaq iV-Familie an Kunden ausgeliefert, damit kommt das SUV in Europa auf einen Marktanteil von 3,5 Prozent bei den rein batterieelektrischen Fahrzeugen. Im Ranking der EU-weit am häufigsten verkauften BEVs liegt das Flaggschiff des tschechischen Automobilherstellers auf dem siebten Rang. Den Erfolg der Enyaq iV-Familie verdeutlicht auch ein Blick auf die einzelnen europäischen Märkte: Auf ihrem Heimatmarkt Tschechien sind die Modelle der Enyaq iV-Familie unter den BEVs ebenso Topseller wie in der Slowakei, Finnland, Dänemark und denNiederlanden. In Österreich, der Schweiz, Polen und Estland belegen sie den dritten Rang.