Mit der Beschränkung auf eine Norm-Technologie – Elektroantrieb – erwiese man Europa einen Bärendienst, ist Schwarzer überzeugt: „Die innereuropäischen Öko-Strom-Ressourcen aus Windkraft und Sonnenenergie reichen für flächendeckende Elektromobilität nicht aus. Und die Idee, dass sich Europa öko-energieautark aufstellen könnte, ohne sich die Risiken der Kernenergie verstärkt aufzubürden, ist schlichtweg unrealistisch.“ Das gelte wegen der Importabhängigkeit auch für Österreich, dessen Aufkommen an Öko-Strom vergleichsweise im Spitzenfeld liegt.



Mehr Realismus sei gefragt, so Schwarzer: „Fakt ist, dass der in Österreich produzierte Ökostrom weder für die gewünschte E-Mobilität noch für die Produktion von eFuels ausreichend ist. Österreich wird auch in Zukunft von Strom-Importen abhängig sein und geht mit der Elektrifizierung von Industrie, Verkehr und Heizen das Risiko ein, dass ein Strommangel auftritt, wenn Importe nicht zur Verfügung stehen. Schon im heurigen Winter gab es in Deutschland und der Schweiz Überlegungen, bei Stromknappheit E-Ladestationen stillzulegen oder ein Stromtanken auf eine Reichweite von 50 Kilometer zu begrenzen.“



Es brauche vielmehr eine ganzheitliche, strategische Betrachtung, die allen verfügbaren Technologien eine faire Chance zur Entwicklung bietet und globale Entwicklungsansätze einschließt. Er ist mit seiner Meinung nicht allein.