Auch Riklin sieht dem Wechsel in der Geschäftsführung positiv entgegen. Mit Christian Morawa sei ein erfolgreicher Top-Manager und Kenner der europäischen Automobilbranche für diese Position gewonnen worden. "Ich bin überzeugt, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise die ALCAR Gruppe stärken und erfolgreich in die Zukunft führen wird. Die Übergangsphase bis zu meinem Wechsel in den Beirat der ALCAR Gruppe Anfang 2025 werde ich vor allem nutzen, um die operative Geschäftsführung zu übergeben“.