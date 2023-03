Kurz vor Weihnachten schockierte die Nachricht vom plötzlichen Tod des langjährigen Leiters der Öffentlichkeitsarbeit Ausland, Dr. Peter Szarafinski (47), das Team bei Liqui Moly. „Eine schreckliche Nachricht, die uns kurz vor Heilig Abend erreicht hat. Unfassbar und ein großer Verlust eines geschätzten und äußerst beliebten Kollegen“, sagte Geschäftsführer Günter Hiermaier.



Zum Jahresbeginn 2010 hatte der gelernte Journalist die neu geschaffene Stelle des Leiters Öffentlichkeitsarbeit international in der Zentrale von Liqui Moly in Ulm angetreten. „In den vergangenen 13 Jahren hat Dr. Peter Szarafinski die Öffentlichkeitsarbeit in unseren Auslandsmärkten großartig aufgebaut und weiterentwickelt“, sagte Günter Hiermaier. „Mit seinem Wissen, seinem Fleiß und seinem hohen Arbeitsethos hat er entscheidend Anteil an der positiven Auswirkung unseres Unternehmens. Sein plötzlicher Tod ist auch deshalb ein so großer Verlust, weil er ein so sympathischer und beliebter Kollege gewesen ist.“



Nach dem Abitur in Füssen volontierte Peter Szarafinski bei der Allgäuer Zeitung und arbeitete dort als Redakteur, ehe er sich für ein Studium der Journalistik und Geschichte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt entschied. Anschließend begann er eine Stelle in der Kommunikation des Beiersdorf-Konzerns. Parallel zu seiner Arbeit bei Liqui Moly promovierte er mit dem geschichtswissenschaftlichen Buch „Rüstung und politisches System“. Neben seinem Interesse für Geschichte war er ein begeisterter Segel- und Gleitschirmflieger. 2016 flog er mit einem Kameraden des Luftsportvereins Füssen vom Allgäu ans Nordkap und zurück.



Günter Hiermaier: „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seiner Partnerin.“