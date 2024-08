Zutiefst bestürzt nimmt Herth+Buss Abschied von Geschäftsführer und Mitinhaber Ralf Drewing. Er verstarb am 20. Juli 2024 während einer Urlaubsreise nach einem Herzinfarkt.

„Ralf Drewing war ein intelligenter, teamorientierter und lieber Mensch. Als Geschäftsführer und Führungskraft, aber auch als Kollege. Durch seine offene und ehrliche Art war er stets eine Person, mit der man gerne zu tun hatte – sowohl geschäftlich als auch privat. Er war ein fröhlicher, glücklicher Mensch und stets dankbar für seine Familie. Wir werden ihn sehr vermissen", so Michael Schütz, Leiter Vertrieb und Marketing.

Für das Unternehmen sei es schwer in Worte zu fassen, welche Lücke Ralf Drewing im Leben der Familie und auch für die Belegschaft der Firma Herth+Buss hinterlässt. Seine nahbare Art habe ihn als Mensch, Geschäftsführer, Kollege und Familienmitglied ausgezeichnet. So sei die Arbeit im Team für ihn schon immer ein wesentlicher Bestandteil seiner Werte gewesen.

Leidenschaft für Fremdsprachen

Geboren am 21. August 1959 in Frankfurt am Main, absolvierte Ralf Drewing 1978 sein Abitur an der Leibnizschule in Offenbach. Im sprachlichen Bereich bereits mit Französisch als zweiter Fremdsprache. Sein Studium der BWL absolvierte er in Frankfurt und Köln mit dem Abschluss zum Diplom-Kaufmann im Jahr 1983. Es folgte ein sechswöchiges AIESSEC Praktikum in Caracas, Venezuela.

Den Zugang zur spanischen Sprache hat er seitdem nie verloren. Im Allgemeinen brachte er Fremdsprachen bis zum Schluss ein besonderes Interesse entgegen. So hatte er zuletzt nochmals mit einem Spanischkurs begonnen.