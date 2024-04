Der 44 jährige Oberösterreicher aus Schärding ist seit Februar 2021 bei Apollo Tyres in Wien beschäftigt und war zuletzt für die Organisationen, Autohaus, Fleet & Lease in Österreich und für PCT in Rumänien zuständig. Er übernahm somit die Agenden von Martin Korn, der sich nun voll auf den Lkw-Vertrieb konzentriert. In seiner neuen Aufgabe berichtet Manuel Bauer an Harald Kilzer, Head of Cluster South East Europe bei Apollo Tyres.